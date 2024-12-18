日本
https://sputniknews.jp/20241218/nato-19429109.html
露NATOの衝突は世界的惨事＝アゼルバイジャン大統領
露NATOの衝突は世界的惨事＝アゼルバイジャン大統領
Sputnik 日本
アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領は、露メディア「VGTRK」「RIAノーボスチ」のインタビューで、NATOとロシアの直接戦争への危惧を語った。 2024年12月18日, Sputnik 日本
2024-12-18T19:04+0900
2024-12-18T19:04+0900
アゼルバイジャン
国際
ロシア
nato
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0c/12/19429180_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_82377b6e9ab7a629fb33853d7aff5bbe.jpg
インタビューはスプートニクを傘下に持つ露メディアグループ「ロシア・セボードニャ」のドミトリー・キセリョフ代表が行った。
アゼルバイジャン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0c/12/19429180_66:0:706:480_1920x0_80_0_0_66b1419729e5f66e556643a69f4396cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
アゼルバイジャン, 国際, ロシア, nato, 政治
アゼルバイジャン, 国際, ロシア, nato, 政治

露NATOの衝突は世界的惨事＝アゼルバイジャン大統領

2024年12月18日, 19:04
アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領
アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領 - Sputnik 日本, 1920, 18.12.2024
サイン
アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領は、露メディア「VGTRK」「RIAノーボスチ」のインタビューで、NATOとロシアの直接戦争への危惧を語った。
インタビューはスプートニクを傘下に持つ露メディアグループ「ロシア・セボードニャ」のドミトリー・キセリョフ代表が行った。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала