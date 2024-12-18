https://sputniknews.jp/20241218/nato-19429109.html
露NATOの衝突は世界的惨事＝アゼルバイジャン大統領
露NATOの衝突は世界的惨事＝アゼルバイジャン大統領
Sputnik 日本
アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領は、露メディア「VGTRK」「RIAノーボスチ」のインタビューで、NATOとロシアの直接戦争への危惧を語った。 2024年12月18日, Sputnik 日本
2024-12-18T19:04+0900
2024-12-18T19:04+0900
2024-12-18T19:04+0900
アゼルバイジャン
国際
ロシア
nato
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0c/12/19429180_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_82377b6e9ab7a629fb33853d7aff5bbe.jpg
インタビューはスプートニクを傘下に持つ露メディアグループ「ロシア・セボードニャ」のドミトリー・キセリョフ代表が行った。
アゼルバイジャン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0c/12/19429180_66:0:706:480_1920x0_80_0_0_66b1419729e5f66e556643a69f4396cf.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
アゼルバイジャン, 国際, ロシア, nato, 政治
アゼルバイジャン, 国際, ロシア, nato, 政治
露NATOの衝突は世界的惨事＝アゼルバイジャン大統領
アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領は、露メディア「VGTRK」「RIAノーボスチ」のインタビューで、NATOとロシアの直接戦争への危惧を語った。
インタビューはスプートニクを傘下に持つ露メディアグループ「ロシア・セボードニャ」のドミトリー・キセリョフ代表が行った。