ショルツ独首相は無能、AfDがドイツを救う=マスク氏

トランプ政権で入閣する実業家のマスク氏はドイツで起きたテロに反応し、移民問題を放置しているショルツ首相を厳しく批判した。 2024年12月21日, Sputnik 日本

マスク氏は投稿で、「ショルツは即座に辞任すべきだ。能無しの愚か者」(Scholz should resign immediately. Incompetent fool)と罵倒した。先にマスク氏は移民規制に積極的な保守政党「ドイツのための選択肢」(AfD)に対する支持を表明、「ドイツを救うことができるのはAfDだけ」(Only the AfD can save Germany)とSNSへの投稿で記していた。AfDは移民規制、ウクライナへの武器供与停止、ロシアとの関係正常化を訴えている。

