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トランプ氏、大統領就任直後にバイデン政権の政策を廃止へ
トランプ氏、大統領就任直後にバイデン政権の政策を廃止へ
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トランプ氏は大統領に就任直後、民主党政権が進めてきた政策を即座に廃止する。 2024年12月23日, Sputnik 日本
2024-12-23T12:51+0900
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具体的にはエネルギー燃料の掘削を拡大し、天然ガスの輸出を積極的に進めるほか、不法移民の流入を即座に阻止するとのこと。そのほか、防空システム「アイアンドーム」を完全国産化するほか、軍からトランスジェンダーを追放するとした。これにより米軍からは一万五千人の兵が除隊処分となる。トランプ氏を支えるイーロン・マスク氏はLGBTQ問題で保守的な態度を示している。例として、児童の性転換手術を行う医師らに対する訴訟を起こし、無期懲役の有罪判決を求めると警告している。
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ガス, イーロン・マスク, ドナルド・トランプ, 政治, 国際, 米国
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トランプ氏、大統領就任直後にバイデン政権の政策を廃止へ
トランプ氏は大統領に就任直後、民主党政権が進めてきた政策を即座に廃止する。
具体的にはエネルギー燃料の掘削を拡大し、天然ガスの輸出を積極的に進めるほか、不法移民の流入を即座に阻止するとのこと。
そのほか、防空システム「アイアンドーム」を完全国産化するほか、軍からトランスジェンダーを追放するとした。これにより米軍からは一万五千人の兵が除隊処分となる。
トランプ氏を支えるイーロン・マスク氏はLGBTQ問題で保守的な態度を示している。例として、児童の性転換手術を行う医師らに対する訴訟を起こし、無期懲役の有罪判決を求めると警告している。