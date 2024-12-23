https://sputniknews.jp/20241223/19441672.html

トランプ氏、大統領就任直後にバイデン政権の政策を廃止へ

トランプ氏、大統領就任直後にバイデン政権の政策を廃止へ

Sputnik 日本

トランプ氏は大統領に就任直後、民主党政権が進めてきた政策を即座に廃止する。 2024年12月23日, Sputnik 日本

2024-12-23T12:51+0900

2024-12-23T12:51+0900

2024-12-23T12:51+0900

ガス

イーロン・マスク

ドナルド・トランプ

政治

国際

米国

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0b/07/19290248_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_45d18781d3c91319446ee989cc867f04.jpg

具体的にはエネルギー燃料の掘削を拡大し、天然ガスの輸出を積極的に進めるほか、不法移民の流入を即座に阻止するとのこと。そのほか、防空システム「アイアンドーム」を完全国産化するほか、軍からトランスジェンダーを追放するとした。これにより米軍からは一万五千人の兵が除隊処分となる。トランプ氏を支えるイーロン・マスク氏はLGBTQ問題で保守的な態度を示している。例として、児童の性転換手術を行う医師らに対する訴訟を起こし、無期懲役の有罪判決を求めると警告している。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ガス, イーロン・マスク, ドナルド・トランプ, 政治, 国際, 米国