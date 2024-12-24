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岩屋外相、あす訪中 王毅外相と初の対面会談へ

岩屋外相、あす訪中 王毅外相と初の対面会談へ

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日本の岩屋毅外相は、25日に中国を訪問し、王毅外相と初めての対面会談を行うと発表した。 2024年12月24日, Sputnik 日本

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石破茂首相は11月、訪問先のペルーで中国の習近平国家主席と会談。戦略的互恵関係を包括的に進め、建設的で安定的な両国関係発展のため、対話を継続する方針で一致していた。共同通信によると、中国外務省の毛寧報道官も、岩屋外相の「訪中を重視する」と表明。戦略的互恵関係の推進に意欲を示している。

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