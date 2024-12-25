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米国はアフリカを医薬品の実験場扱い＝露国防省
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米国はアフリカを感染症の宝庫、実験薬の実験場と考えている。ロシア放射線・化学・生物防衛隊アレクセイ・ルティシェフ副司令官はブリーフィングでこう述べ、現在、米国はアフリカに、実験の目的を明かさず、 生物研究所のネットワークを構築中だと指摘している。 2024年12月25日, Sputnik 日本
2024-12-25T02:19+0900
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米国, ロシア, 国際, アフリカ, ナイジェリア, ウクライナ, 米国防総省・ペンタゴン
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米国はアフリカを医薬品の実験場扱い＝露国防省
米国はアフリカを感染症の宝庫、実験薬の実験場と考えている。ロシア放射線・化学・生物防衛隊アレクセイ・ルティシェフ副司令官はブリーフィングでこう述べ、現在、米国はアフリカに、実験の目的を明かさず、 生物研究所のネットワークを構築中だと指摘している。
2024年、ナイジェリアに共和国軍の軍事医学研究所が設立。ルティシェフ氏によれば、研究所には米国防総省の専門家10名が常駐している。
セネガルにも米国が3500万ドル（54億9908万円）を投じ、複合研究所の建設が進行中。建設の請負業者はウクライナの場合と同じ。
さらに、アフリカの18カ国に常駐する米国の科学者たちは、米国防総省の関連資金で医療用薬剤に対する病原体の耐性を研究している。