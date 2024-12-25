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2025年度予算案、一般会計の総額が過去最大の115兆円半ばで最終調整
2025年度予算案、一般会計の総額が過去最大の115兆円半ばで最終調整
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日本政府は2025年度予算案について一般会計の総額を115兆円台半ばとする方向で最終調整に入った。 2024年12月25日, Sputnik 日本
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社会保障費の拡大や防衛費の増加などのほか、国債の償還や利払いにあてる国債費も今年度を上回る規模となる。当初予算としては3年連続で110兆円を超え、2023年度を上回って過去最大となる見通し。
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2025年度予算案、一般会計の総額が過去最大の115兆円半ばで最終調整
2024年12月25日, 11:18 (更新: 2024年12月25日, 13:05)
日本政府は2025年度予算案について一般会計の総額を115兆円台半ばとする方向で最終調整に入った。
社会保障費の拡大や防衛費の増加などのほか、国債の償還や利払いにあてる国債費も今年度を上回る規模となる。当初予算としては3年連続で110兆円を超え、2023年度を上回って過去最大となる見通し。