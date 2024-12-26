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タイ、BRICSの「パートナー国」に
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タイ外務省は26日、同国がBRICSの「パートナー国」になる招待を受け入れると発表した。 2024年12月26日, Sputnik 日本
2024-12-26T18:18+0900
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10月に露カザンで開かれたBRICS首脳サミットでは、参加諸国に「パートナー国」への招待状が送られた。これまでにベラルーシ、ボリビア、インドネシア、カザフスタン、キューバ、マレーシア、ウガンダ、ウズベキスタンなどが参加の意思を示している。
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タイ、BRICSの「パートナー国」に
タイ外務省は26日、同国がBRICSの「パートナー国」になる招待を受け入れると発表した。
10月に露カザンで開かれたBRICS首脳サミットでは、参加諸国に「パートナー国」への招待状が送られた。これまでにベラルーシ、ボリビア、インドネシア、カザフスタン、キューバ、マレーシア、ウガンダ、ウズベキスタンなどが参加の意思を示している。