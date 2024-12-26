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JALのシステム復旧
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日本航空（JAL）は26日午後2時時点の情報として、サイバー攻撃を受けたシステムが復旧したと発表した。 2024年12月26日, Sputnik 日本
2024-12-26T14:45+0900
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JALのシステム復旧
2024年12月26日, 14:45
(更新:
2024年12月26日, 16:15
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日本航空（JAL）は26日午後2時時点の情報として、サイバー攻撃を受けたシステムが復旧したと発表した。
26日に出発する国内線、国際線は販売を再開した。
26日発の国内線の当日空港空席待ちサービスは停止中。
同社によると、今回のトラブルは大量データ送付（DDos攻撃）によるもので、顧客データ流出やウイルス被害はない。
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