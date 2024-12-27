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アゼルバイジャン航空機の墜落 露連邦航空運輸庁が声明

アゼルバイジャン航空機の墜落 露連邦航空運輸庁が声明

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バクー（アゼルバイジャン）発グロズヌイ（露チェチェン共和国）行のアゼルバイジャン航空機が25日、カザフスタン西部のアクタウ空港周辺で墜落した。乗員乗客67人中、38人が死亡し、29人が生存した。 2024年12月27日, Sputnik 日本

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バクー（アゼルバイジャン）発グロズヌイ（露チェチェン共和国）行のアゼルバイジャン航空機が25日、カザフスタン西部のアクタウ空港周辺で墜落した。乗員乗客67人中、38人が死亡し、29人が生存した。

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