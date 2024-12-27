https://sputniknews.jp/20241227/19455013.html
アゼルバイジャン航空機の墜落 露連邦航空運輸庁が声明
アゼルバイジャン航空機の墜落 露連邦航空運輸庁が声明
Sputnik 日本
バクー（アゼルバイジャン）発グロズヌイ（露チェチェン共和国）行のアゼルバイジャン航空機が25日、カザフスタン西部のアクタウ空港周辺で墜落した。乗員乗客67人中、38人が死亡し、29人が生存した。 2024年12月27日, Sputnik 日本
2024-12-27T21:00+0900
2024-12-27T21:00+0900
2024-12-27T21:00+0900
ロシア
災害・事故・事件
国際
アゼルバイジャン
ウクライナ
カザフスタン
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0c/1b/19454998_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_60ec5f8dcc5c148f206695a919f09d2f.jpg
バクー（アゼルバイジャン）発グロズヌイ（露チェチェン共和国）行のアゼルバイジャン航空機が25日、カザフスタン西部のアクタウ空港周辺で墜落した。乗員乗客67人中、38人が死亡し、29人が生存した。
アゼルバイジャン
ウクライナ
カザフスタン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0c/1b/19454998_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_270ca23d4db8268e2209e7a8b259841e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, 災害・事故・事件, 国際, アゼルバイジャン, ウクライナ, カザフスタン
ロシア, 災害・事故・事件, 国際, アゼルバイジャン, ウクライナ, カザフスタン
アゼルバイジャン航空機の墜落 露連邦航空運輸庁が声明
事故機はグロズヌイ空港への着陸を2回試みたが失敗した。
当時、グロズヌイではウクライナのドローンによる民間インフラに対するテロ攻撃が行われていた。
これに伴い全ての航空機に周辺空域からの即時退去を求める警報が発令されていた。
さらに、空港周辺では濃霧が発生しており、高度500メートルでは視界不良となっていた。
事故機には他の空港への着陸も提案されたが、機長はアクタウ空港へ向かうことを決めた。
ロシアはカザフスタンとアゼルバイジャンに対し、捜査に全面的かつ包括的に協力する用意があることを伝えた。
バクー（アゼルバイジャン）発グロズヌイ（露チェチェン共和国）行のアゼルバイジャン航空機が25日、カザフスタン西部のアクタウ空港周辺で墜落した。乗員乗客67人中、38人が死亡し、29人が生存した。