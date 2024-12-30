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特別軍事作戦 12月30日の概要 露国防省

特別軍事作戦 12月30日の概要 露国防省

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ウクライナ軍はロシア軍「ザーパド」（西方面）隊の戦闘区域で最大350人の兵士、戦車1台、歩兵戦闘車1台、装甲兵員輸送車4台を損失した。 2024年12月30日, Sputnik 日本

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ロシア

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ロシア軍「セーヴェル」（北方面）隊、「ドニエプル」隊の戦闘でウクライナ軍は最大140人の兵士を損失した。ロシア軍「ヴォストーク」（東方面）隊の戦闘地域でウクライナ軍は最大175人の兵士を損失した。 ロシア軍「ツェントル」（中央方面）隊の戦闘でウクライナ軍は最大420人の兵士、戦車2台、歩兵戦闘車2台、装甲兵員輸送車数台、装甲車「スナッチ」を損失した。 ロシアの防空システムが米国製高機動ロケット砲システム「ハイマース」から発射された4発とウクライナ軍のドローン65機を撃墜した。

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