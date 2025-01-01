https://sputniknews.jp/20250101/179-19465734.html

韓国チェジュ航空事故 179人の身元確認が完了

韓国チェジュ航空事故 179人の身元確認が完了

Sputnik 日本

韓国南西部の務安（ムアン）国際空港で発生したチェジュ航空の旅客機事故で、乗員乗客181人のうち死亡した179人全員の身元確認が完了した。同国政府の中央災害安全対策本部の発表をもとに聯合ニュースが報じた。 2025年1月1日, Sputnik 日本

2025-01-01T15:36+0900

2025-01-01T15:36+0900

2025-01-01T15:36+0900

災害・事故・事件

アジア

韓国

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/01/01/19465708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8eb323585772f928e4d6a4fe76c3126.jpg

遺体は指紋やDNA鑑定で確認された。政府は遺族に医療・葬儀支援を行い、事故原因の調査を進めているとのこと。 事故は29日、バンコク発務安行きの航空機が空港着陸時に車輪が降りず、胴体着陸を試みた後、速度が落ちずに外壁に衝突、炎上する形で発生した。

韓国

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

災害・事故・事件, アジア, 韓国