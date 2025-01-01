【動画】能登地震、政府の対応「非常に遅い」 鳩山由紀夫元首相が苦言

2024年1月1日に発生した能登半島地震から今日で1年。復興が未だに進んでいない状況をめぐり、元首相の鳩山由紀夫氏は、政府の対応の遅れが大きな要因であると指摘。また福島の現状や原発問題にも言及し、今後の日本の復興政策のあり方について語った。