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【動画】能登地震、政府の対応「非常に遅い」 鳩山由紀夫元首相が苦言
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Sputnik 日本
2024年1月1日に発生した能登半島地震から今日で1年。復興が未だに進んでいない状況をめぐり、元首相の鳩山由紀夫氏は、政府の対応の遅れが大きな要因であると指摘。また福島の現状や原発問題にも言及し、今後の日本の復興政策のあり方について語った。 2025年1月1日, Sputnik 日本
2025-01-01T18:44+0900
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2024年1月1日に発生した能登半島地震から今日で1年。復興が未だに進んでいない状況をめぐり、元首相の鳩山由紀夫氏は、政府の対応の遅れが大きな要因であると指摘。また福島の現状や原発問題にも言及し、今後の日本の復興政策のあり方について語った。