https://sputniknews.jp/20250103/7724-19470523.html
米国、日本に7724億円相当のミサイル売却を承認
米国、日本に7724億円相当のミサイル売却を承認
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米国務省は空対空の中距離誘導ミサイルAIM-120D-3、AIM-120C-8に加え、関連機器を日本に36億4,000万ドル（7724億円）で売却することを承認した。 2025年1月3日, Sputnik 日本
2025-01-03T11:14+0900
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2025-01-03T13:58+0900
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日本は1200発のミサイルおよび関連機器の売却を米国側に要請していたとのこと。
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米国、日本に7724億円相当のミサイル売却を承認
2025年1月3日, 11:14 (更新: 2025年1月3日, 13:58)
米国務省は空対空の中距離誘導ミサイルAIM-120D-3、AIM-120C-8に加え、関連機器を日本に36億4,000万ドル（7724億円）で売却することを承認した。
日本は1200発のミサイルおよび関連機器の売却を米国側に要請していたとのこと。