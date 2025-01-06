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北朝鮮がミサイル発射 韓国軍は中距離弾道ミサイルと推定

北朝鮮がミサイル発射 韓国軍は中距離弾道ミサイルと推定

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日本の防衛省は、北朝鮮が6日午後0時1分ごろ、同国内陸部から少なくとも1発の弾道ミサイルを北東方向に発射したと発表した。 2025年1月6日, Sputnik 日本

2025-01-06T14:21+0900

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防衛省によると、ミサイルは最高高度約100キロ、飛行距離約1100キロ程度で、日本のEEZ（排他的経済水域）外に落下したとみられている。韓国軍合同参謀本部は発射されたミサイルについて、中距離級の弾道ミサイルだと推定している。ミサイルの発射を受けて中谷防衛相は、外交ルートを通じて北朝鮮に厳重に抗議し、強く非難したと明らかにした。北朝鮮による弾道ミサイル発射は、昨年11月5日の短距離弾道ミサイル発射以来で、今年に入ってからは初めて。

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