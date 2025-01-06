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ロシア軍、ドネツク人民共和国の要衝クラホボを解放＝露国防省
ロシア軍、ドネツク人民共和国の要衝クラホボを解放＝露国防省
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露国防省は「クラホボ市の解放を受け、ウクライナ軍は中心都市ドネツクの民間人居住区域への砲撃が不可能になった」と発表した。 2025年1月6日, Sputnik 日本
2025-01-06T19:03+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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ロシア軍、ドネツク人民共和国の要衝クラホボを解放＝露国防省
露国防省は「クラホボ市の解放を受け、ウクライナ軍は中心都市ドネツクの民間人居住区域への砲撃が不可能になった」と発表した。
クラホボ解放の過程でウクライナ側は約80%にあたる1万2000人以上の兵力、40両の戦車を含む計約3000の兵器や軍事車両などを失った。
クラホボはウクライナ側にとって重要な兵站拠点であったため、その解放はウクライナ軍の補給や整備などを一層困難なものとした。
クラホボ解放後、ロシア軍は突破した防衛線の先にある領域に展開。このことはドネツク人民共和国の領土解放の加速に貢献する。