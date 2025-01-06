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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20250106/19475871.html
ロシア軍、ドネツク人民共和国の要衝クラホボを解放＝露国防省
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露国防省は「クラホボ市の解放を受け、ウクライナ軍は中心都市ドネツクの民間人居住区域への砲撃が不可能になった」と発表した。 2025年1月6日, Sputnik 日本
2025-01-06T19:03+0900
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ロシア軍、ドネツク人民共和国の要衝クラホボを解放＝露国防省

2025年1月6日, 19:03
© Sputnikクラホボ市
クラホボ市 - Sputnik 日本, 1920, 06.01.2025
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露国防省は「クラホボ市の解放を受け、ウクライナ軍は中心都市ドネツクの民間人居住区域への砲撃が不可能になった」と発表した。

国防省のその他の発表内容

クラホボ解放の過程でウクライナ側は約80%にあたる1万2000人以上の兵力、40両の戦車を含む計約3000の兵器や軍事車両などを失った。
クラホボはウクライナ側にとって重要な兵站拠点であったため、その解放はウクライナ軍の補給や整備などを一層困難なものとした。
クラホボ解放後、ロシア軍は突破した防衛線の先にある領域に展開。このことはドネツク人民共和国の領土解放の加速に貢献する。
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