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ウクライナ軍、原発攻撃を試み＝露国防省
ウクライナ軍、原発攻撃を試み＝露国防省
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ロシア国防省は6日、ウクライナ軍が5日に、ザポロジエ原発が立地するエネルゴダル市に対し、8機のドローンによる攻撃を試みたと発表した。ドローンは全て撃墜したとしている。 2025年1月6日, Sputnik 日本
2025-01-06T19:06+0900
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ドローンのうち1機は、落下した際に爆発し、原発の訓練施設の屋根で火災が発生した。けが人や原子炉建屋などの損傷はない。放射線モニタリング値にも異常はない。ザポロジエ原発は現在、安全確保のため冷温停止状態にある。
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ウクライナ軍、原発攻撃を試み＝露国防省

2025年1月6日, 19:06
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ザポロジエ原発 - Sputnik 日本, 1920, 06.01.2025
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ロシア国防省は6日、ウクライナ軍が5日に、ザポロジエ原発が立地するエネルゴダル市に対し、8機のドローンによる攻撃を試みたと発表した。ドローンは全て撃墜したとしている。
ドローンのうち1機は、落下した際に爆発し、原発の訓練施設の屋根で火災が発生した。けが人や原子炉建屋などの損傷はない。放射線モニタリング値にも異常はない。
ザポロジエ原発は現在、安全確保のため冷温停止状態にある。
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