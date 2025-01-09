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ガザ側の死者、4万6006人に
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ガザ地区保健省は9日、2023年10月7日のパレスチナ紛争激化以降、イスラエル軍の空爆などによる死者が4万6006人に達したと発表した。行方不明者も1万人以上で、実際の死者はさらに多い。けが人は10万9378人。 2025年1月9日, Sputnik 日本
2025-01-09T19:57+0900
2025-01-09T21:18+0900
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ガザ側の死者、4万6006人に

2025年1月9日, 19:57 (更新: 2025年1月9日, 21:18)
© AP Photo / Fatima Shbairガザ側の死者、4万6006人に
ガザ側の死者、4万6006人に - Sputnik 日本, 1920, 09.01.2025
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ガザ地区保健省は9日、2023年10月7日のパレスチナ紛争激化以降、イスラエル軍の空爆などによる死者が4万6006人に達したと発表した。行方不明者も1万人以上で、実際の死者はさらに多い。けが人は10万9378人。
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