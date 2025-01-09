ガザ側の死者、4万6006人に

© AP Photo / Fatima Shbair ガザ側の死者、4万6006人に © AP Photo / Fatima Shbair

ガザ地区保健省は9日、2023年10月7日のパレスチナ紛争激化以降、イスラエル軍の空爆などによる死者が4万6006人に達したと発表した。行方不明者も1万人以上で、実際の死者はさらに多い。けが人は10万9378人。