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日本がロシアに追加制裁、世界最大のダイヤモンド採掘会社も制裁対象に

日本がロシアに追加制裁、世界最大のダイヤモンド採掘会社も制裁対象に

Sputnik 日本

日本政府はウクライナ情勢を受け、ロシアに対する追加の制裁を発表した。具体的には銀行3行、企業29社、個人11人が対象となる。制裁は2月9日に発動する。 2025年1月10日, Sputnik 日本

2025-01-10T11:36+0900

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今回の制裁ではロシアに本社を置く世界最大のダイヤモンド採掘会社「アルロサ」のマリヌィチェフ最高経営責任者（CEO）が対象となった。アルロサ社は世界シェアの27%を占めている。

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