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米国がエネルギー部門の対露制裁リストを大幅に拡大
米国がエネルギー部門の対露制裁リストを大幅に拡大
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米国は対露制裁リストを拡大し、ロシア原子力企業「ロスアトム」のリハチョフ代表取締役、石油大手の「ガスプロム・ネフチ」、石油ガス大手の「スルグトネフチガス」及びその子会社等をさらに含めた。米財務省が発表した。 2025年1月11日, Sputnik 日本
2025-01-11T04:03+0900
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米国がエネルギー部門の対露制裁リストを大幅に拡大
米国は対露制裁リストを拡大し、ロシア原子力企業「ロスアトム」のリハチョフ代表取締役、石油大手の「ガスプロム・ネフチ」、石油ガス大手の「スルグトネフチガス」及びその子会社等をさらに含めた。米財務省が発表した。
終了間近のバイデン政権はロシア産エネルギー資源の輸送に関与しているとして、制裁リストに100隻を超える船舶も含めた。
バイデン政権の高官らはロシアのエネルギー部門に対する新たな制裁発動について、自国の国内市場がエネルギー資源の採掘量と余剰の増加も含め、好景気にあることと関連付けている。
米国は新たな制裁によってルーブルのレートに打撃を与えうると踏んでいる。