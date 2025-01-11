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イラン軍、グリーンランドの防衛を提案
イラン軍、グリーンランドの防衛を提案
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イラン軍はSNSへの投稿で、米国による侵略戦争においてカナダ、メキシコ、パナマ、グリーンランドを支援する用意があると表明した。 2025年1月11日, Sputnik 日本
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「我々は常に他国を支援してきたが、イランは米国の侵略とテロに対してカナダ、メキシコ、パナマ、グリーンランドを支援する用意がある」
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イラン軍、グリーンランドの防衛を提案
2025年1月11日, 11:04 (更新: 2025年1月11日, 11:28)
イラン軍はSNSへの投稿で、米国による侵略戦争においてカナダ、メキシコ、パナマ、グリーンランドを支援する用意があると表明した。
「我々は常に他国を支援してきたが、イランは米国の侵略とテロに対してカナダ、メキシコ、パナマ、グリーンランドを支援する用意がある」