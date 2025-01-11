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ロシア産燃料への大規模制裁で世界の物価は更に高騰……バイデン氏から次期政権への置き土産

ロシア産燃料への大規模制裁で世界の物価は更に高騰……バイデン氏から次期政権への置き土産

Sputnik 日本

米国はロシア産燃料に対する過去最大規模の制裁を発表したが、これにより米国を含むすべての国で燃料価格が上昇し、これは更なる政情不安定を引き起こす。 2025年1月11日, Sputnik 日本

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バイデン大統領はこの制裁でロシア経済にダメージを与えると豪語したが、ロシア側はすでに制裁回避の策を用意している。ただし、制裁回避に伴いコストが上昇することから、燃料価格は上昇し、各国では政府に対する不満が相次ぎ、さらなる政権交代へとつながることは必至なようだ。これにより、立つ鳥跡を濁すバイデン大統領は最悪の置き土産をトランプ次期大統領に用意した形となる。

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