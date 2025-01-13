https://sputniknews.jp/20250113/19492651.html
ウクライナ国境警備隊員ら クリスマス・イブに露側に投降
ウクライナ国境警備隊員ら クリスマス・イブに露側に投降
Sputnik 日本
ウクライナ国家国境庁の職員6人が、クリスマス・イブにロシア側に投降した。露治安部隊の情報筋がスプートニクに明らかにした。 2025年1月13日, Sputnik 日本
2025-01-13T16:04+0900
2025-01-13T16:04+0900
2025-01-13T16:04+0900
ロシア
ウクライナ
国際
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/09/10/17113745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_61a2a540ab119595f4b8e8fcaccffa19.jpg
情報筋は「ウクライナの国境警備隊員らはハリコフ方面のベルゴロド州との国境で投降した。彼らは正しい選択をして生き残った」と語った。投降したのは、国家国境庁上級査察官のヤロスラフ・シェべリュク准尉（1978年生、コールサイン「シェバ」）、3級査察官のルスラン・ザドロジニー軍曹（2001年生、コールサイン「ビゾン」）、2級査察官のアレクサンドル・ビチコ軍曹（2001年生、コールサイン「メドベジ」）、3級査察官のセルゲイ・グレク伍長（1974年生、コールサイン「ジェド」）、2級査察官のイワン・クッツ2等兵（1996年生、コールサイン「クッツ」）。2級査察官のコワル・クズネツ・オレグ・イワノビッチ2等兵（1980年生、コールサイン「ブベン」）の6人となっている。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/09/10/17113745_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_cc450a66426ec5947323883af648790c.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, ウクライナ, 国際, 政治
ウクライナ国境警備隊員ら クリスマス・イブに露側に投降
ウクライナ国家国境庁の職員6人が、クリスマス・イブにロシア側に投降した。露治安部隊の情報筋がスプートニクに明らかにした。
情報筋は「ウクライナの国境警備隊員らはハリコフ方面のベルゴロド州との国境で投降した。彼らは正しい選択をして生き残った」と語った。
投降したのは、国家国境庁上級査察官のヤロスラフ・シェべリュク准尉（1978年生、コールサイン「シェバ」）、3級査察官のルスラン・ザドロジニー軍曹（2001年生、コールサイン「ビゾン」）、2級査察官のアレクサンドル・ビチコ軍曹（2001年生、コールサイン「メドベジ」）、3級査察官のセルゲイ・グレク伍長（1974年生、コールサイン「ジェド」）、2級査察官のイワン・クッツ2等兵（1996年生、コールサイン「クッツ」）。2級査察官のコワル・クズネツ・オレグ・イワノビッチ2等兵（1980年生、コールサイン「ブベン」）の6人となっている。