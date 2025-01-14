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北朝鮮が日本海に向け短距離弾道ミサイルを発射
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北朝鮮は14日午前9時半ごろ、北部から日本海に向けて複数の短距離弾道ミサイルを発射した。 2025年1月14日, Sputnik 日本
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ミサイルは250キロ飛行し、日本海に落下した。韓国軍合同参謀本部が発表した。 韓国軍はこのミサイル発射について、朝鮮半島の安全と安定を脅かすものだとして批判している。
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北朝鮮が日本海に向け短距離弾道ミサイルを発射

2025年1月14日, 11:33 (更新: 2025年1月14日, 12:56)
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北朝鮮が日本海に向け短距離弾道ミサイルを発射 - Sputnik 日本, 1920, 14.01.2025
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北朝鮮は14日午前9時半ごろ、北部から日本海に向けて複数の短距離弾道ミサイルを発射した。
ミサイルは250キロ飛行し、日本海に落下した。韓国軍合同参謀本部が発表した。
韓国軍はこのミサイル発射について、朝鮮半島の安全と安定を脅かすものだとして批判している。
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