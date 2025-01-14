https://sputniknews.jp/20250114/19496527.html
米国は「トルコ・ストリーム」の無力化狙う＝ラブロフ外相
米国は「トルコ・ストリーム」の無力化狙う＝ラブロフ外相
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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は14日、毎年恒例の年次記者会見のなかで、天然ガスパイプライン「トルコ・ストリーム」について、米国がウクライナのテロ攻撃を看過していると非難した。 2025年1月14日, Sputnik 日本
2025-01-14T18:25+0900
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ウクライナは11日、黒海に面した露南部アナパ近郊のトルコ・ストリーム関連施設を無人機で攻撃していた。トルコ・ストリームは、黒海とトルコを経由して欧州に露産ガスを供給している。輸出先はトルコのほか、ルーマニア、北マケドニア、ハンガリー、セルビア、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ギリシャなどとなっている。
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セルゲイ・ラブロフ, ロシア, 米国, 国際, ウクライナ, 黒海, トルコ, ガス
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米国は「トルコ・ストリーム」の無力化狙う＝ラブロフ外相
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は14日、毎年恒例の年次記者会見のなかで、天然ガスパイプライン「トルコ・ストリーム」について、米国がウクライナのテロ攻撃を看過していると非難した。
「米国はエネルギーをはじめ、いかなる分野でもライバルを必要としていない。彼らは躊躇もなく、ノルドストリームに続きトルコストリームも無効化するためウクライナ人をけしかけ、EUのエネルギー基盤を破壊するテロ活動を認めている」
ウクライナは11日、黒海に面した露南部アナパ近郊のトルコ・ストリーム関連施設を無人機で攻撃していた。
トルコ・ストリームは、黒海とトルコを経由して欧州に露産ガスを供給している。輸出先はトルコのほか、ルーマニア、北マケドニア、ハンガリー、セルビア、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ギリシャなどとなっている。