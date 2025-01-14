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疲労や消耗から「麻薬、アルコール使用」とウクライナ投降兵
疲労や消耗から「麻薬、アルコール使用」とウクライナ投降兵
Sputnik 日本
クリスマス・イブにロシアに投降した宇国境警備隊員は、「ウクライナ兵士は疲労と精神的な消耗から、麻薬やアルコールを使っているという話を聞いた」と主張した。 2025年1月14日, Sputnik 日本
2025-01-14T20:04+0900
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疲労や消耗から「麻薬、アルコール使用」とウクライナ投降兵
クリスマス・イブにロシアに投降した宇国境警備隊員は、「ウクライナ兵士は疲労と精神的な消耗から、麻薬やアルコールを使っているという話を聞いた」と主張した。