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存在感を増す中国車、米国での輸入額が前年比で60％増

存在感を増す中国車、米国での輸入額が前年比で60％増

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米国の統計局によると、2024年1月から11月にかけて米国が中国から輸入した自動車の総額は33億5000万ドルに達し、前年比で60％近く増加した。これは統計が始まった1992年以降で最大額。 2025年1月14日, Sputnik 日本

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中国からはガソリン車の乗用車が最も多く輸入され、 17億3000万ドルに達した。スノーモービル、ゴルフカート、その他の乗り物が9億1780万ドル、ハイブリッド車が4億5880万ドルとなった。自動車の輸入額で上位はメキシコ（453億ドル）、日本（363億ドル）、韓国（348億ドル）、カナダ（262 億ドル）、ドイツ（227億ドル）と続いている。この中で中国は10位にランクインした。

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