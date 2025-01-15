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韓国大統領が逮捕、現職大統領の逮捕は史上初
韓国大統領が逮捕、現職大統領の逮捕は史上初
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警察などで作る合同捜査本部は15日午前10時33分、内乱を首謀した疑いでユン大統領の拘束令状を執行したと発表した。 2025年1月15日, Sputnik 日本
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韓国で大統領は刑事訴追されないが、内乱罪の容疑はその限りではない。韓国で現職の大統領が逮捕されるのはこれが初めて。逮捕されたユン大統領の乗せた車両が移動している。合同捜査本部は大統領を空輸で移動させるという。
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韓国大統領が逮捕、現職大統領の逮捕は史上初
2025年1月15日, 10:48 (更新: 2025年1月15日, 12:23)
警察などで作る合同捜査本部は15日午前10時33分、内乱を首謀した疑いでユン大統領の拘束令状を執行したと発表した。
韓国で大統領は刑事訴追されないが、内乱罪の容疑はその限りではない。韓国で現職の大統領が逮捕されるのはこれが初めて。
逮捕されたユン大統領の乗せた車両が移動している。合同捜査本部は大統領を空輸で移動させるという。