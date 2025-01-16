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ウクライナ投降兵「NATO教官は戦場を知らない」 軍事訓練は無意味と語る
ウクライナ投降兵「NATO教官は戦場を知らない」 軍事訓練は無意味と語る
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ロシア側に投降したウクライナ兵は、過去に英仏で訓練を受けたが古いメソッドで役に立たず、逆に実戦経験のあるウクライナ人がNATO教官に教えるほどだったと振り返った。 2025年1月16日, Sputnik 日本
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ウクライナ投降兵「NATO教官は戦場を知らない」 軍事訓練は無意味と語る
2025年1月16日, 17:11 (更新: 2025年1月16日, 17:12)
ロシア側に投降したウクライナ兵は、過去に英仏で訓練を受けたが古いメソッドで役に立たず、逆に実戦経験のあるウクライナ人がNATO教官に教えるほどだったと振り返った。