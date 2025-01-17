https://sputniknews.jp/20250117/19508943.html
米加州、今度は発電所火災 世界最大級のリチウムイオン蓄電施設
米加州、今度は発電所火災 世界最大級のリチウムイオン蓄電施設
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米カリフォルニア州中部のモスランディング発電所で現地時間16日、火災が発生。隣接する世界最大級のリチウムイオン蓄電施設から出火したとみられている。 2025年1月17日, Sputnik 日本
2025-01-17T16:48+0900
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原因は現段階では不明。発電所職員が退避したほか、現地当局は周辺住民に避難指示を出している。同州ではロサンゼルス近郊で大規模な山火事被害が発生しているが、約400キロ離れており関連はない。現地メディアの報道では、建物から勢いよくあがる炎が確認できる。
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米カリフォルニア州中部のモスランディング発電所で現地時間16日、火災が発生。隣接する世界最大級のリチウムイオン蓄電施設から出火したとみられている。
原因は現段階では不明。発電所職員が退避したほか、現地当局は周辺住民に避難指示を出している。
同州ではロサンゼルス近郊で大規模な山火事被害が発生しているが、約400キロ離れており関連はない。
現地メディアの報道では、建物から勢いよくあがる炎が確認できる。