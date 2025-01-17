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日本の財政収支 25年度も赤字へ
日本の財政収支 25年度も赤字へ
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政府は17日の経済財政諮問会議で、2025年度の基礎的財政収支（プライマリーバランス）が4兆5000億円の赤字になるとの試算を発表した。昨年7月時点では8000億円の黒字予想だったが、経済対策や「年収の壁」引き上げなどが影響した。 2025年1月17日, Sputnik 日本
2025-01-17T23:13+0900
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一方、赤字幅は2001年度以降で過去最小となる見込み。石破首相は「これまでの経済財政運営の成果もあり、着実に財政状況は改善している。早期の黒字化実現に向けて、潜在成長率の引き上げに重点を置いた政策運営に取り組む」と述べた。
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日本の財政収支 25年度も赤字へ
政府は17日の経済財政諮問会議で、2025年度の基礎的財政収支（プライマリーバランス）が4兆5000億円の赤字になるとの試算を発表した。昨年7月時点では8000億円の黒字予想だったが、経済対策や「年収の壁」引き上げなどが影響した。
一方、赤字幅は2001年度以降で過去最小となる見込み。石破首相は「これまでの経済財政運営の成果もあり、着実に財政状況は改善している。早期の黒字化実現に向けて、潜在成長率の引き上げに重点を置いた政策運営に取り組む」と述べた。