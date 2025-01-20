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ノルウェー、元アゾフ隊員らの部隊を訓練か
ノルウェー、元アゾフ隊員らの部隊を訓練か
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ウクライナ民族主義武装組織「アゾフ大隊」（ロシアではテロ組織として活動禁止）の元隊員らを基幹とするウクライナ軍の第3独立強襲旅団が、ノルウェーで訓練を受けていたと投降兵が明かした。 2025年1月20日, Sputnik 日本
2025-01-20T15:50+0900
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ノルウェー、元アゾフ隊員らの部隊を訓練か
ウクライナ民族主義武装組織「アゾフ大隊」（ロシアではテロ組織として活動禁止）の元隊員らを基幹とするウクライナ軍の第3独立強襲旅団が、ノルウェーで訓練を受けていたと投降兵が明かした。