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トランプ氏大統領就任式へ 出席する各国要人は
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ドナルド・トランプ次期米国大統領の就任式が現地時間20日（日本時間21日未明）、首都ワシントンの連邦議会議事堂で行われる。就任式には世界各国から多数の要人が招待されており、日本からは岩屋毅外相が出席することになっている。スプートニクは、就任式に招待された要人をインフォグラフィックでまとめた。 2025年1月20日, Sputnik 日本
2025-01-20T20:20+0900
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ドナルド・トランプ次期米国大統領の就任式が現地時間20日（日本時間21日未明）、首都ワシントンの連邦議会議事堂で行われる。就任式には世界各国から多数の要人が招待されており、日本からは岩屋毅外相が出席することになっている。スプートニクは、就任式に招待された要人をインフォグラフィックでまとめた。