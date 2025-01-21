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韓国の起亜自動車がロシアでの製造、販売を再開

韓国の起亜自動車がロシアでの製造、販売を再開

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韓国第二位の起亜自動車はソラリスという新たなブランドで複数モデルの製造を再開、ロシア市場でのシェアを回復している。 2025年1月21日, Sputnik 日本

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製造されているモデルはSolaris KRSおよび Solaris KRXという車種。いずれも旧・現代自動車の工場で生産されている。それぞれお値段は231万ルーブル（354万円）と241万7千ルーブル（370万円）から。

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