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トランプ大統領が就任直後に署名した指令のまとめ
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トランプ大統領は就任直後、多数の指令に署名した。署名した指令は以下の通り。 2025年1月21日, Sputnik 日本
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トランプ大統領が就任直後に署名した指令のまとめ
2025年1月21日, 11:43
(更新:
2025年1月21日, 13:17
)
© AP Photo / Alex Brandon
トランプ大統領が就任直後に署名した指令のまとめ
© AP Photo / Alex Brandon
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トランプ大統領は就任直後、多数の指令に署名した。署名した指令は以下の通り。
南部国境に非常事態宣言を発令、不法移民の流入を阻止
WHO（世界保健機関）からの離脱
パリ協定からの離脱
検閲の廃止
2021年1月に連邦議会を制圧したトランプ支持者らを恩赦
機密情報の扱いを巡りバイデン政権の高官らに対する責任を追及
麻薬組織をテロ組織に指定
キューバを再びテロ支援国家に指定
カナダとメキシコに25％の関税（2月1日から発動予定）
TikTok禁止措置に75日間の猶予、株式50％の売却を要求
ダイエットコーラの専用注文ボタンを大統領執務室に設置
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