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中国、日本人母子ら殺傷で死刑判決 動機は借金苦

中国、日本人母子ら殺傷で死刑判決 動機は借金苦

Sputnik 日本

中国・江蘇省蘇州市で日本人母子が刃物で襲われ、バスの案内係の中国人女性が殺害された事件で、現地の裁判所は故意殺人罪で起訴された50代の男に死刑判決を下した。日本の各メディアが伝えた。 2025年1月23日, Sputnik 日本

2025-01-23T16:11+0900

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公判は在日本上海総領事館の岡田勝総領事らが傍聴した。判決では被告の男が「借金苦から生きているのが嫌になり子どもを含む3人を殺傷。犯行は極めて悪質で社会的影響が重大」と指摘した。動機をめぐり日本に関連する言及はなかった。事件は昨年6月24日に発生。日本人学校のスクールバスを待っていた日本人親子が刃物で切り付けられた。死亡したバスの案内役の中国人女性、胡友平さんは、犯人のバスへの侵入を阻止した際に刺されたと伝えられ、中国共産党は「正義のために勇敢に行動した勇士」の称号を授与した。一方、深圳で日本人男児が殺害された事件については、24日に初公判が開かれる。

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