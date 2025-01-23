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2024年、日本の対露輸出は17.2％減少

2024年、日本の対露輸出は17.2％減少

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日本の財務省が23日に発表した貿易統計によると、2024年の日本の対露貿易で、輸出総額は前年比17.2％減の3276億円、輸入総額は16.7％減の8603億円だった。 2025年1月23日, Sputnik 日本

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2024年のロシアへの輸出のうち、二輪自動車は前年比30.7％増、プラスチックは12.7％増となった。ロシアからの輸入では、絶縁電線・絶縁ケーブル（168.4％増）、果物（26.6％増）、魚介類（4.1％増）が増加した。一方、非鉄金属鉱石（90.4％減）、医薬品（84.9％減）、石炭（64.7％減）、穀物類（55.2％減）などが減少した。2024年12月分に関して、日本のロシアへの輸出額は前年同期比10.3％増の240.5億円、ロシアからの輸入額は32.8％減の788億円だった。このうち、ロシアへの輸出では、プラスチック（前年同期比1908％増）、電算機類（コンピューター、100％増）、紙・紙製品（55.6％増）が増加した。ロシアからの輸入では、鉄鋼製品（272.4％増）、野菜（72.2％増）が増加した一方、穀物類（96.6％減）、医薬品（77.8％減）、非鉄金属鉱石（59.4％減）、液化天然ガス（34.4％）、石炭（28.7減）などが減少した。

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