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投降兵「徴兵事務所職員が女性らを」
投降兵「徴兵事務所職員が女性らを」
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ウクライナ西部リビウ市出身のウクライナ国境警備隊の投降兵は、同市では徴兵事務所により厳しい動員が行われており、男性の連行を阻止しようとする女性が叩かれることもあったと主張した。 2025年1月24日, Sputnik 日本
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投降兵「徴兵事務所職員が女性らを」

2025年1月24日, 15:09
© AP Photo / Efrem Lukatskyウクライナ兵
ウクライナ兵 - Sputnik 日本, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ウクライナ西部リビウ市出身のウクライナ国境警備隊の投降兵は、同市では徴兵事務所により厳しい動員が行われており、男性の連行を阻止しようとする女性が叩かれることもあったと主張した。
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