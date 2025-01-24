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米検察、水原元通訳に禁錮4年9か月と賠償金26億円余りを求刑
米検察、水原元通訳に禁錮4年9か月と賠償金26億円余りを求刑
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大リーグ・ドジャースの元通訳、水原一平被告が大谷翔平選手の口座から不正送金を行ったとして銀行詐欺などの罪に問われている裁判で、検察は4年9か月の禁錮刑と、大谷選手に対する賠償金1697万ドル（約26億円）の支払いを求める文書を裁判所に提出した。 2025年1月24日, Sputnik 日本
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2025-01-24T13:04+0900
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量刑は2月6日に言い渡される予定。
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米検察、水原元通訳に禁錮4年9か月と賠償金26億円余りを求刑

2025年1月24日, 10:44 (更新: 2025年1月24日, 13:04)
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米検察、水原元通訳に禁錮4年9か月と賠償金26億円余りを求刑 - Sputnik 日本, 1920, 24.01.2025
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大リーグ・ドジャースの元通訳、水原一平被告が大谷翔平選手の口座から不正送金を行ったとして銀行詐欺などの罪に問われている裁判で、検察は4年9か月の禁錮刑と、大谷選手に対する賠償金1697万ドル（約26億円）の支払いを求める文書を裁判所に提出した。
量刑は2月6日に言い渡される予定。
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