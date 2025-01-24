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米国務長官とNATO事務総長がウクライナ危機の平和的解決を議論
米国務長官とNATO事務総長がウクライナ危機の平和的解決を議論
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ルビオ米国務長官はルッテNATO事務総長とウクライナ紛争終結の重要性と平和的解決の必要性について協議した。 2025年1月24日, Sputnik 日本
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国務省によると、「ロシアの対ウクライナ戦争を終わらせる重要性と平和的解決の必要性」について話し合ったという。また、欧州大西洋地域とインド太平洋地域は密接に結びついており、地域間で緊密な協力を行う必要性でも合意したという。
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米国務長官とNATO事務総長がウクライナ危機の平和的解決を議論
2025年1月24日, 09:38 (更新: 2025年1月24日, 13:01)
ルビオ米国務長官はルッテNATO事務総長とウクライナ紛争終結の重要性と平和的解決の必要性について協議した。
国務省によると、「ロシアの対ウクライナ戦争を終わらせる重要性と平和的解決の必要性」について話し合ったという。
また、欧州大西洋地域とインド太平洋地域は密接に結びついており、地域間で緊密な協力を行う必要性でも合意したという。