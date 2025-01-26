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米国、国際的な地雷除去プログラムへの資金提供を停止

米国、国際的な地雷除去プログラムへの資金提供を停止

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米政府は対外支援見直しの一環として、国際的な地雷除去プログラムへの資金提供の停止を命じた。米紙ニューヨーク・タイムズが報じた。 2025年1月26日, Sputnik 日本

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同紙によると、米国務省の兵器削減・地雷除去局長は、人道支援団体に対し、作業を直ちに中止しなければならないと伝えたという。米国は伝統的に不発弾処理プログラムへの最大の寄付国である。1993年以来、125カ国に51億ドル（約7957億円）の関連支援を提供してきた。25日、マルコ・ルビオ国務長官が、ウクライナを含むほぼすべての国に対する資金提供を90日間にわたって停止するよう命じたとの報道がなされた。その後、ドナルド・トランプ大統領は他国への新たな支援を凍結することを確認した。

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