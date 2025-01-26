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北朝鮮、水中発射が可能な戦略巡航ミサイルの発射実験に成功
北朝鮮、水中発射が可能な戦略巡航ミサイルの発射実験に成功
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北朝鮮は25日、水中から発射する戦略巡航ミサイルの発射実験に成功したと発表した。朝鮮中央通信が報じた。 2025年1月26日, Sputnik 日本
2025-01-26T10:14+0900
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発射されたミサイルは約7500秒（約2時間）かけて1500キロ飛行し、目標に命中したという。ミサイルの発射実験は、近隣諸国の安全にいかなる悪影響も与えなかったと指摘されている。また、実験には金正恩総書記が立ち会ったという。
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北朝鮮、水中発射が可能な戦略巡航ミサイルの発射実験に成功

2025年1月26日, 10:14
北朝鮮による戦略巡航ミサイルの発射実験（金正恩総書記＝右）
北朝鮮による戦略巡航ミサイルの発射実験（金正恩総書記＝右） - Sputnik 日本, 1920, 26.01.2025
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北朝鮮は25日、水中から発射する戦略巡航ミサイルの発射実験に成功したと発表した。朝鮮中央通信が報じた。
発射されたミサイルは約7500秒（約2時間）かけて1500キロ飛行し、目標に命中したという。
ミサイルの発射実験は、近隣諸国の安全にいかなる悪影響も与えなかったと指摘されている。
また、実験には金正恩総書記が立ち会ったという。
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