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将兵7割が脱走　ウクライナ軍元指揮官が激白
将兵7割が脱走　ウクライナ軍元指揮官が激白
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フランスの肝いり支援で創設されたウクライナ軍の第155独立旅団は、仏で訓練を受けた約2400人中1700人の将兵らが脱走した。ロシア側に投降した偵察部隊の指揮官は、「旅団創設はPRのためだった」と話した。 2025年1月28日, Sputnik 日本
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将兵7割が脱走　ウクライナ軍元指揮官が激白

2025年1月28日, 01:24 (更新: 2025年1月28日, 01:38)
© AP Photo / Efrem Lukatskyウクライナ兵
ウクライナ兵 - Sputnik 日本, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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フランスの肝いり支援で創設されたウクライナ軍の第155独立旅団は、仏で訓練を受けた約2400人中1700人の将兵らが脱走した。ロシア側に投降した偵察部隊の指揮官は、「旅団創設はPRのためだった」と話した。
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