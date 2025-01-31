https://sputniknews.jp/20250131/19546079.html

日米防衛トップ「尖閣は安保対象」 石破首相、トランプ氏にも確認意向

日米防衛トップ「尖閣は安保対象」 石破首相、トランプ氏にも確認意向

Sputnik 日本

日本の中谷防衛相は31日、ヘグセス米国防長官の就任後初めての電話会談を行い、日本が実効支配し中国が領有権を主張する尖閣諸島について、日米安全保障条約の適用対象と確認した。防衛省が発表した。 2025年1月31日, Sputnik 日本

2025-01-31T16:25+0900

2025-01-31T16:25+0900

2025-01-31T17:51+0900

米国

政治

ドナルド・トランプ

尖閣諸島

中国

竹島

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/52/32/523220_0:3:3848:2168_1920x0_80_0_0_bfc320023061e4b1e2e5e528e7dc02a3.jpg

米新政権が誕生する際は毎回、米側に「尖閣は日米安保の対象」と「言わせる」ことが、日本政府にとって対中抑止のために重要となっている。 石破首相もこの日の衆議院予算委員会で、ドナルド・トランプ大統領との日米首脳会談で「尖閣諸島が日米安全保障条約の対象であることを確認するのは大事」と述べていた。 日本メディアの報道によると、日米両政府は2月7日の首脳会談実施を軸に調整しているという。 日米安保条約第5条では、「日本国の施政の下にある領域」において日本か米国に武力攻撃が行われた場合、米国が日本を防衛する義務などが定められている。日本が領有権を主張するも実効支配が及んでいない竹島（独島）や露南クリル諸島（日本でいう北方領土）は適用範囲外。

尖閣諸島

中国

竹島

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

米国, 政治, ドナルド・トランプ, 尖閣諸島, 中国, 竹島