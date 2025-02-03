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露軍自走迫撃砲2S4チュリパン　ウクライナ軍司令所を破壊
露軍自走迫撃砲2S4チュリパン　ウクライナ軍司令所を破壊
Sputnik 日本
露国防省は、露軍の自走迫撃砲2S4チュリパンが、クラスノアルメイスク方面で鉄筋コンクリート造のウクライナ軍司令所を破壊する様子を収めた映像を公開した。 2025年2月3日, Sputnik 日本
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露軍自走迫撃砲2S4チュリパン　ウクライナ軍司令所を破壊

2025年2月3日, 21:09
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2S4チュリパン - Sputnik 日本, 1920, 03.02.2025
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露国防省は、露軍の自走迫撃砲2S4チュリパンが、クラスノアルメイスク方面で鉄筋コンクリート造のウクライナ軍司令所を破壊する様子を収めた映像を公開した。
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