https://sputniknews.jp/20250204/15-19552822.html
中国、米輸入品に最大15％の追加関税
中国、米輸入品に最大15％の追加関税
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中国政府は4日、米国産のLNGや石炭に15％、石油や農業機械に10％の追加関税を課す措置を発表した。10日から実施する。 2025年2月4日, Sputnik 日本
2025-02-04T14:46+0900
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中国からの輸入品に4日から10％の追加関税を課す米国の決定への報復措置とみられる。米東部時間ではすでに4日午前0時を迎え、追加関税措置が発動されたと現地メディアが伝えている。米政府はこれまでにメキシコ、カナダに対しても25％の関税を課す計画だったが、いずれも発動直前に1ヶ月延期。交渉のための時間をつくった。また、ドナルド・トランプ米大統領は、中国の習近平国家主席と週内に接触し、関税問題を議論するとの観測もある。
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中国、米輸入品に最大15％の追加関税
中国政府は4日、米国産のLNGや石炭に15％、石油や農業機械に10％の追加関税を課す措置を発表した。10日から実施する。
中国からの輸入品に4日から10％の追加関税を課す米国の決定への報復措置とみられる。米東部時間ではすでに4日午前0時を迎え、追加関税措置が発動されたと現地メディアが伝えている。
米政府はこれまでにメキシコ、カナダに対しても25％の関税を課す計画だったが、いずれも発動直前に1ヶ月延期。交渉のための時間をつくった。また、ドナルド・トランプ米大統領は、中国の習近平国家主席と週内に接触し、関税問題を議論するとの観測もある。