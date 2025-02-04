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【図説】ヤルタ会談から80年　戦後世界を決定づけた合意とは
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80年前の1945年2月4日、クリミアのヤルタ近郊にて、ソ連のスターリン人民委員会議長、米国のルーズベルト大統領、英国のチャーチル首相の連合国三巨頭が集まり、公式会談が開かれた。この会談でどのような合意が交わされたのか、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2025年2月4日, Sputnik 日本
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【図説】ヤルタ会談から80年　戦後世界を決定づけた合意とは

2025年2月4日, 20:35
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80年前の1945年2月4日、クリミアのヤルタ近郊にて、ソ連のスターリン人民委員会議長、米国のルーズベルト大統領、英国のチャーチル首相の連合国三巨頭が集まり、公式会談が開かれた。この会談でどのような合意が交わされたのか、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
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