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米国をWTOに提訴と中国政府
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米国による中国製品への追加関税措置を受け、中国商務省は4日、WTO（世界貿易機関）に提訴したと発表した。 2025年2月4日, Sputnik 日本
2025-02-04T16:02+0900
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トランプ米大統領は1日、中国からの輸入品に4日から10％の追加関税を課す大統領令に署名。中国も10日から米からのエネルギー資源などに最大で15％の追加関税を課す対抗措置を発表していた。中国はこれまでに「貿易・関税戦争に勝者はいない」として、米側に「誤った行動を改め、中国に歩み寄る」よう呼びかけていた。
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米国をWTOに提訴と中国政府
米国による中国製品への追加関税措置を受け、中国商務省は4日、WTO（世界貿易機関）に提訴したと発表した。
「中国は正当な権利と国益のため、WTOの紛争調停メカニズムを発動した。米国による中国からの輸入品に対する追加関税はWTOのルールに著しく違反している。悪意があり、典型的な一方的行為かつ保護貿易的な措置だ」
トランプ米大統領は1日、中国からの輸入品に4日から10％の追加関税を課す大統領令に署名。中国も10日から米からのエネルギー資源などに最大で15％の追加関税を課す対抗措置を発表していた。
中国はこれまでに「貿易・関税戦争に勝者はいない」として、米側に「誤った行動を改め、中国に歩み寄る」よう呼びかけていた。