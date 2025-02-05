https://sputniknews.jp/20250205/19554870.html
アゼルバイジャン航空墜落 ロシアは機内の異物サンプルは未受領＝消息筋
アゼルバイジャン航空墜落 ロシアは機内の異物サンプルは未受領＝消息筋
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「外国メディアは、墜落はミサイルを高射ミサイル砲複合『パーンツィリ』の撃破によるものと挙って主張しているが、そう主張するには少なくとも（異物の）追加的な調査が必要だ」 2025年2月5日, Sputnik 日本
2025-02-05T05:09+0900
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アゼルバイジャン航空機墜落調査に関係するロシアの航空業界内の消息筋が、露RTテレビに明らかにした。カザフスタン運輸省の現段階で発表した報告書には、これらの「異物」が何であるかについてのデータはなく、さらに「遺物」はこれから専門家の鑑定に付されると記されている。
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アゼルバイジャン航空墜落 ロシアは機内の異物サンプルは未受領＝消息筋
「外国メディアは、墜落はミサイルを高射ミサイル砲複合『パーンツィリ』の撃破によるものと挙って主張しているが、そう主張するには少なくとも（異物の）追加的な調査が必要だ」
アゼルバイジャン航空機墜落調査に関係するロシアの航空業界内の消息筋が、露RTテレビに明らかにした。
カザフスタン運輸省の現段階で発表した報告書には、これらの「異物」が何であるかについてのデータはなく、さらに「遺物」はこれから専門家の鑑定に付されると記されている。