https://sputniknews.jp/20250205/19555301.html
米国の国際開発庁、全ての国外拠点を閉鎖
米国の国際開発庁、全ての国外拠点を閉鎖
Sputnik 日本
米国の国際開発庁（USAID）は国外に置く全ての拠点を閉鎖し、2月7日までに駐在員全員を召還する。 2025年2月5日, Sputnik 日本
2025-02-05T10:05+0900
2025-02-05T10:05+0900
2025-02-05T10:05+0900
政治
国際
米国
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/02/05/19555145_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5b74062183511c02d2f95fde9e4ffc6f.jpg
トランプ大統領は、USAIDにおける汚職の可能性を指摘している。USAIDの国外援助配分はキックバック（不正な払い戻し）で調整されていたとの見方を示しており、汚職の可能性を調査するよう命じた。トランプ政権で重役を担うマスク氏もUSAIDを問題視しており、この組織を「犯罪組織」と呼び、「消滅の時が来た」と述べている。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/02/05/19555145_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_b9cd7f22db6b99c0023776431416620e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
政治, 国際, 米国
米国の国際開発庁、全ての国外拠点を閉鎖
米国の国際開発庁（USAID）は国外に置く全ての拠点を閉鎖し、2月7日までに駐在員全員を召還する。
トランプ大統領は、USAIDにおける汚職の可能性を指摘している。USAIDの国外援助配分はキックバック（不正な払い戻し）で調整されていたとの見方を示しており、汚職の可能性を調査するよう命じた。
トランプ政権で重役を担うマスク氏もUSAIDを問題視しており、この組織を「犯罪組織」と呼び、「消滅の時が来た」と述べている。