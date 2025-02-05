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サウジはパレスチナ人民の権利を侵害する措置を支持しない
サウジはパレスチナ人民の権利を侵害する措置を支持しない
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サウジアラビアはパレスチナ領の占領やパレスチナ人民の強制移住を含む行為を承認しない。トランプ大統領とネタニヤフ首相の会談結果を受け、サウジアラビア外務省は抗議の声明を発表した。 2025年2月5日, Sputnik 日本
2025-02-05T13:10+0900
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「パレスチナ国の樹立に関するサウジアラビア王国の立場は確固たるものであり、変更はできない……サウジアラビアは、イスラエルによる占領政策、パレスチナ領の併合、またはパレスチナ人の強制移住を含む、パレスチナ人民の正当な権利を侵害するあらゆる行為を断固として拒否することを強調する」サウジアラビア側の立場は交渉の対象ではなく、パレスチナ支持の姿勢をトランプ政権側に伝達したとのこと。また、サウジアラビア外務省はパレスチナ国家が樹立されない限り、イスラエルとの国交は樹立しないとするこれまでの姿勢を改めて強調した。
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サウジはパレスチナ人民の権利を侵害する措置を支持しない
サウジアラビアはパレスチナ領の占領やパレスチナ人民の強制移住を含む行為を承認しない。トランプ大統領とネタニヤフ首相の会談結果を受け、サウジアラビア外務省は抗議の声明を発表した。
「パレスチナ国の樹立に関するサウジアラビア王国の立場は確固たるものであり、変更はできない……サウジアラビアは、イスラエルによる占領政策、パレスチナ領の併合、またはパレスチナ人の強制移住を含む、パレスチナ人民の正当な権利を侵害するあらゆる行為を断固として拒否することを強調する」
サウジアラビア側の立場は交渉の対象ではなく、パレスチナ支持の姿勢をトランプ政権側に伝達したとのこと。
また、サウジアラビア外務省はパレスチナ国家が樹立されない限り、イスラエルとの国交は樹立しないとするこれまでの姿勢を改めて強調した。